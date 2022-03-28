Meksika'da silahlı saldırı sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirdi

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:54

Dün Meksika'nın batısında yer alan Michoacan eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan mekana ateş açması sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirdi.

Adli tıp uzmanları, yaşamını yitiren 19 kişiden 16'sının erkek, 3'ünün de kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığı esnada rastgele ateş açtıklarını da söyledi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırganları yakalamak için askerler görevlendirildi.

Geçtiğimiz aylarda Meksika'nın çeşitli bölgelerindeki silahlı gruplar, rakiplerini hedef alarak cenazelere, barlara ve kulüplere saldırı düzenlemişti.