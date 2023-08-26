Meksika’da süpermarket önünde görülen ayı paniğe neden oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 26.08.2023 - 10:36

Nuevo Leon eyaletinin başkenti Monterrey’de sokakları inen bir ayı süpermarketin önünde yürürken görüldü.

Olay çevredeki vatandaşlarda korkuya neden olurken, bazıları ayının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kayda alınan görüntülerde sokakta yürüyen ayının süpermarketin önüne gelince bir süre durduğu ve sonra tekrar yürüyerek yoluna devam ettiği, kaydı yapan kişilerin ise ayının geçtiği sırada kendilerini korumak için araçlarında kaldığı görüldü.



Nuevo Leon eyaletinin Monterrey sokaklarında ayılar sıklıkla görülüyor. Yetkililer Amerikan kara ayılarının genellikle ormanlık alanda yaşadıklarını, ancak aşırı sıcak havalarda nadiren şehre indiklerini bildiriyor.

Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise Amerikan kara ayılarının neslinin tükenmekte olduğunu ve yaşam alanlarının kentleşme sebebiyle yok edildiğini belirtiyor.

