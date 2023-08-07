Meksika’dan ABD’ye 7 maymun kaçıran şahıs yakalandı
Meksika’dan ABD’ye bir çantanın içinde 7 örümcek maymun kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı.
ABD’de maymun kaçakçılığı yapmaya çalışan bir şahıs yakalandı.
ABD Sınır Devriyesi Görevlileri, Meksika’dan ABD’ye 7 örümcek maymun kaçırmaya çalışan şahsı gözaltına alırken, şahsın sırt çantasında bulunan maymunların, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi’ne teslim edildiği belirtildi.
Uluslararası Doğa Koruma Birliği’ne (IUCN) göre, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan en az 6 örümcek maymun türü, “nesli tükenme tehlikesi” altında kabul ediliyor.
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