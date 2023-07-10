Meksika’da taksi ve dolmuşlara saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 10:40

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:40

Meksika’nın Guerrero eyaletinde, başta Chilpancingo olmak üzere birkaç kentte dün eş zamanlı olarak taksi ve dolmuşlara silahlı, el bombalı ve molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Saldırılar sırasında 3 şoför, kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybederken 2 şoför ise araçlarının ateşe verilmesi sonucu yanarak öldü. Saldırılarda 3 şoför yaralanırken, taksi ve dolmuşlardan oluşan toplam 9 araç saldırganlar tarafından ateşe verildi. Saldırıların çoğunlukla yoğunlaştığı Chilpancingo’da toplu taşıma seferleri güvenlik amacıyla askıya alındı.

Olaya ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı. Saldırıların eyalette etkili ve birbirine düşman suç çeteleri tarafından düzenlendiği belirtiliyor.