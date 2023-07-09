Teksas-Meksika sınırına yüzen bariyer kurulumuna başlandı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 09.07.2023 - 09:42

ABD'nin Teksas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında çıkarılan yeni güvenlik yasası ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde düzensiz göçmenlerin ülkeye girişine engel olmak amacıyla inşa edilmesi planlanan yüzen bariyerin kurulumuna başlandı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada yüzen bariyerin inşası için gerekli olan şamandıraların bölgeye ulaştığı bildirilirken kurulumun 7 Temmuz Cuma günü itibariyle başladığı ifade edildi.



KANO ŞİRKETLERİNDEN DAVA

Teksas’ta yer alan ve Rio Grande Nehri üzerinde faaliyet gösteren bir kano şirketi, Vali Greg Abbott’un ulusal sınırlara müdahale hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kurulumuna başlanan yüzen bariyerin inşasının durdurulması talebiyle davacı oldu.

Teksas Valisi Greg Abbott ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzen bariyer inşası nedeniyle kendisine açılan davaya tepki gösterdi. Vali Greg Abbott “Rio Grande üzerine şamandıra koyma planı yüzünden dava edildim. Mahkemede görüşeceğiz. Ve Travis İlçe Mahkemesi’nin bunun sonu olduğunu sanmayın. Bu dava Yüksek Mahkeme’ye gidecek. Teksas sınırımızı korumak için anayasal hakka sahiptir” dedi.



YASA TASARISI ONAYLANMIŞTI

Teksas’ta geçtiğimiz Haziran ayında Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin ülkeye geçişlerine engel olmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısı Teksas Valisi Greg Abbott tarafından onaylanmıştı.

Yasa tasarısı Rio Grande Nehri üzerinde yüzen bariyer inşa edilmesi, Teksas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkilerinin genişletilmesi ve sınır güvenliği amacıyla İHA’ların kullanılması gibi önlemleri içeriyor.

