Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de birçok noktada yanlışlıkla çalan deprem alarmları nedeniyle binlerce kişi paniğe kapılarak sokağa döküldü.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:04
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Meksika’nın başkenti Mexico City’de öğle saatlerinde 851 noktada deprem alarmı çaldı.

Yurttaşlarda paniğe neden olan alarmlar sonrası çok sayıda bina tahliye edilirken, binlerce kişiyi sokağa döken alarmların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) tarafından yapılan açıklamada, başkent ve çevresinde herhangi bir depremin meydana gelmediği belirtildi.

Mexico City güvenlik yetkilileri ise, bakım çalışmaları sırasında oluşan bir hata sonucu şehrin 851 noktasındaki deprem alarmlarının yanlışlıkla çaldığını açıkladı.

Yetkililer vatandaşlardan özür dileyerek, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.


Meksika deprem alarm yanlış

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