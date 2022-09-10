Meksika'da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi yaşamını yitirdi
Meksika’da bir yolcu otobüsü petrol tankeriyle kafa kafaya çarpıştı. Tankerin alev aldığı kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye edipleri sevk edildi.
Yetkililer, kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Tankerin şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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