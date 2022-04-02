Meksika’daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü

Meksika’daki Popocatepetl yanardağının yakınlarında bir göktaşının görüldüğü anlar kameralar tarafından kaydedildi.

İHA
02 Nisan 2022 Cumartesi, 22:51
Meksika’daki Popocatepetl yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü
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Meksika’da alevler içinde bir göktaşı Popocatepetl yanardağının kontrol kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Yetkililer ayrıca göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl yanardağının yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.



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