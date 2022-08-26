Meksika'dan ABD'ye tepki: İstişare talebini 'saçma' olarak niteledi
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin, Meksika'nın enerji politikasıyla ilgili istişare talebini "saçma" olarak niteledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD hükümetinin Meksika'nın enerji politikasıyla ilgili ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki anlaşmazlıkların çözümü için istişare talebini "saçma" olarak nitelendirdi.
Lopez Obrador, "Bir istişare talebi geliyor ve bu tamamen saçma" dedi.
Obrador'a göre ABD, kendi yönetiminin politikalarının aksine, 2013'te ülkede gerçekleştirilen enerji reformunun enerji verimliliğine çözüm olduğunu iddia ederek "baskın konumundan kaynaklı küstah bir ton" içeren bir tutum benimsiyor.
ABD, Meksika'nın mevcut enerji reformlarının, diğer şeylerin yanı sıra devlete ait petrol ve gaz şirketlerine öncelik vererek USMCA serbest ticaret anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek Temmuz ayı sonunda istişare talebinde bulundu.
Meksika eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksika'nın millileştirilmiş enerji sektörünü özel yatırıma açan reformlara öncülük etmişti.
Obrador, kendisinin zaten ABD iş dünyası liderleriyle biraraya gelip endişelerini "vaka bazında" ele alarak milyonlarca dolarlık yatırım taahhütlerinde bulunmalarını sağladığı için istişare talebinin gereksiz olduğunu söyledi.
Obrador, ortaklarıyla arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle Meksika'nın USMCA'dan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
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