Meksika'dan Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi geliyor

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:51

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:20

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 4. seviye alarm veren Türkiye'ye ülkelerden yardım desteği devam ediyor.

Meksika da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla 145 kişilik arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

"KISA SÜREDE TÜRKİYE'YE VARMAYI UMUYORUZ"

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla savunma bakanlığına bağlı 93 eleman, deniz kuvvetlerinden 37 kişi, kızılhaç personelinden 15 kişi meksika hava kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz."

"DESTEK VE DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ise açıklamasında, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kendisine mesaj attığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ve Meksika ikili ilişkilerinin temelinde her zaman önemli iki stratejik ortak olmuştur. Bugün ise bu ortaklığın bir üst seviyeye çıktığına şahit oluyoruz. Ülkemizin tecrübe ettiği bu zor durum karşısında sergiledikleri destek ve dayanışmadan ötürü Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'a ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibinin gönderileceğini belirtmiş, "Meksika hava kuvvetlerine bağlı uçak, Türkiye'ye gitmek üzere birkaç saat içinde havalanacak" ifadelerini kullanmıştı.