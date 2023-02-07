Son dakika... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son durum açıklandı: 3 bin 381 can kaybı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:38

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:55

Kahramanmaraş depreminde son dakika gelişmesi... AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, dün Kahramanmaraş'ta 04.17 ve 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

“Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare" ifadelerini kullanan Tatar, "Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var. Teyitlenmiş yıkılan bina sayısı 5 bin 775" dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü, teyit edilmiş yıkılmış bina sayısının 5 bin 775, teyit edilmemiş yıkılma ihbarı gelen bina sayısının ise 11 bin 302 olduğunu açıkladı.

Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 görevlinin de çalıştığını belirtti. 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

GAZİANTEP'TEKİ DURUMU AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te can kaybının 468 olduğunu söyledi. Gaziantep'te 581 binanın yıkıldığını belirtti. Kurum, "Bu deprem 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumda" diye konuştu.