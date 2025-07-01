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Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi

Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi

1.07.2025 16:51:00
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Dış Haberler Servisi
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Meksikalı belediye başkanı timsahla evlendi

Meksika’nın güneyindeki San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Daniel Gutierrez, bir timsahla sembolik bir evlilik töreni gerçekleştirdi. 230 yılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenek, topluluğa bolluk ve bereket getirmesi amacıyla uygulanıyor.

San Pedro Huamelula’da her yıl tekrarlanan bu ritüel, bölgedeki yerli toplulukların inançlarına dayanıyor. Tören, Huave ve Chontal halkları arasındaki tarihsel barışı ve birliği simgeliyor.

Bu çerçevede, belediye başkanı Chontal kralını, timsah ise Huave halkının “prenses çocuk” figürünü temsil ediyor.

Törene göre, bu sembolik evlilik sayesinde doğanın ruhlarıyla barış sağlanıyor; tarımda verimlilik ve balıkçılıkta bolluk elde edileceğine inanılıyor.

Belediye başkanı tarafından gerçekleştirilen bu evlilik, kasabanın doğayla olan manevi bağını yeniden teyit etme anlamı taşıyor.

Timsahın ağzı güvenlik amacıyla bağlanırken, “gelin” geleneksel bir gelinlik giyiyor ve süsleniyor. Tören müzik, dans ve yerel halkın katılımıyla coşkulu bir kutlamaya dönüşüyor.

“BU, KİMLİĞİMİZİN BİR PARÇASI”

Törende konuşan Belediye Başkanı Daniel Gutierrez, bu geleneğin yalnızca folklorik bir olay olmadığını vurguladı:

“Bu ritüel, doğayla olan ilişkimize, atalarımıza ve kültürel kimliğimize duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Bu evlilik, halkımızın toprağa ve suya bağlılığını yansıtır.”

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