Meksikalı gazeteciler Devlet Başkanı Obrador'u uyardı

22 Aralık 2022 Perşembe, 15:52

Meksika'nın en tanınmış haber sunucularından Ciro Gómez Leyva'ya yönelik suikast girişiminin ülkeyi şoke etmesinin ardından çok sayıda gazeteci, popülist liderin medyayı taciz etmeyi bırakmaması halinde Meksika'nın basına karşı "daha da kanlı" bir ölümcül şiddet dönemine sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

The Guardian'ın haberine göre gazetecilerin uyarısında, "Gazetecilere yönelik nefretin neredeyse tamamı başkanlık sarayında kuluçkaya yatırılıyor, doğuyor ve yayılıyor" denildi.

Gazeteciler uyarıda, "Bu olay karşısında duyduğumuz öfke bizi Başkan Andrés Manuel López Obrador'dan eleştirel gazetecilere yönelik tacizlerine son vermesini talep etmeye yöneltiyor. Fikirlerin tartışılmasının yerini alan iftira, Başkan tarafından damgalanan gazetecilere karşı fiziksel şiddete davetiye çıkarmaktır" ifadesinde bulundu.

Devlet Başkanı Obrador'a yapılan uyarıda ayrıca, "Eğer Başkan López Obrador eleştirel gazetecilere yönelik öfkeli içgüdülerini kontrol altına almazsa, ülke diğer Latin Amerika ülkelerinin daha önce yaşadıklarından daha kanlı bir döneme girecektir. Hükümeti istikrarsızlaştırmak için gazetecilerin öldürülmesi ya da hükümetin lütufları karşılığında cinayetlerin işlenmesi" sözler yer aldı.

Bu yıl aralarında ünlü Tijuana foto muhabiri Margarito Martínez Esquivel'in de bulunduğu en az 16 Meksikalı gazeteci öldürüldü. Martínez'in öldürülmesinden bir ay sonra Obrador, "paralı askerler" benzetmesinde bulunarak gazetecileri azarladı.

Obrador geçen hafta, kurşun geçirmez arabası sayesinde hayatta kalan Gómez Leyva'ya yönelik saldırıyı kınadı. Ancak sadece 24 saat önce Başkan gazeteciyi alenen aşağılamış ve Meksikalıları bu tür insanları çok fazla dinledikleri takdirde beyin tümörü geliştirme riskiyle karşı karşıya kalacakları konusunda uyarmıştı.