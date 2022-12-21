Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne büyük darbe: Kartel liderinin kardeşi yakalandı
Meksika’nın en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho’nun kardeşinin yakalandığı bildirildi.
Meksika’nın en büyük suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne (CJNG) darbe vuruldu.
Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) tarafından yapılan açıklamada, Jalisco eyaletinin Tlajomulco de Zuniga şehrindeki bir mülke Meksika ordusu tarafından düzenlenen operasyonda CJNG lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in kardeşi Tony Montana lakaplı Antonio Oseguera Cervantes’in yakalandığı belirtildi.
Kartelde kardeşi sayesinde çeşitli görevler üstlendiği belirtilen Antonio Oseguera Cervantes’in kartel adına kara para aklama, yüklü miktarda silah alımı ve diğer suç örgütlerine yönelik saldırı düzenleme suçlarına karıştığı ifade edildi.
SEDENA, Ulusal Muhafızlar ve Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerinin de destek verdiği operasyon sonucunda 1 adet uzun namlulu silah, 6 adet tabanca, 9 adet şarjör, 2 araç ve 1 paket kokaine de el konulduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, Antonio Oseguera Cervantes’in kartelin finans ve lojistik faaliyetlerinde önemli görevler üstlenmesi ve çok sayıda şiddet eylemini yönetmesi sebebiyle bu olayın ülkedeki suç örgütlerinden birine büyük bir darbe olduğunu ifade etti.
ABD’DE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) en çok arananlar listesinde yer alan Cervantes, ABD Hazine Bakanlığı tarafından da kara para aklamakla suçlanıyor. CJNG lideri olan El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in başına ise ABD Hükümeti tarafından 10 milyon dolar ödül konuldu.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yorum
- Özgenç'ten 'YSK Başkanı' çıkışı