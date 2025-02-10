Meksikalı influencer, estetik ameliyat geçirdikten 3 gün sonra öldü

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:11

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:11

Meksikalı influencer Denisse Reyes, ülkesi Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Tuxtla Gutiérrez'de bulunan San Pablo Tıp Kliniğinde liposuction (vücuttaki fazla yağ dokusunu cerrahi yöntemle çıkararak bölgesel incelme sağlayan bir estetik operasyon) yaptırdıktan sonra kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Reyes, ölümünden günler önce sosyal medyadaki takipçilerine iyileşmekte olduğunu söylemişti.

Reyes'in amcası Ammao Rodríguez, Reyes'in doktoru Dr. Orlando Gamboa tarafından damardan ilaç verildiğini ve bu ilaca iyi yanıt vermediğini söyledi.

Rodríguez, “Kendini kötü hissetmeye başladı ve kalbi durdu ve o anda onu (klinikte) bulunduğu odadan çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Rodríguez, Reyes'e estetik operasyonu sırasında eşlik eden bir arkadaşına ameliyat odasının dışında beklemesinin söylendiğini ve Reyes'in “hassas” durumu hakkında “bir aile üyesiyle konuşacaklarını” belirttiklerini sözlerine ekledi.

Reyes'in daha sonra San Pablo Tıp Kliniği'nde yoğun bakım ünitesi olmadığı için bir hastaneye nakledildiği bildirildi.

29 Ocak'ta kaldığı hastanede fenalaşan Reyes'in, hayatını kaybettiği belirtildi. Amcası Rodríguez, Reyes'in, operasyondan önce sağlıklı olduğunu ve önceden herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi.

AMCASI, DOKTORA DAVA AÇTI

Doktor Gamboa'ya karşı dava açmak üzere Chiapas'taki sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu kaydeden Rodríguez, “Yetkililer Denisse için adaleti sağlasınlar ve doktor da yaptıklarının bedelini bir şekilde ödesin” dedi.

Gamboa, bu konuda ilk kez manşetlere çıkmıyor. Aralık 2024'te, liposuction prosedürü geçirmiş olan bir kadının ölümünden sorumlu olmakla suçlanmıştı.

Reyes'in ölümü hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmayan Gamboa, “operasyonda yer almadığını ve işlemin kliniğiyle bağlantılı olmayan bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini” söyledi.