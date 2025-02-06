Meksika mutfağının 'acı' tatlısı: Biberli çikolatalı mousse tarifi
Meksika mutfağı, baharatları ve tatlıları ustaca harmanlamasıyla ünlüdür. İşte tam da bu özelliği yansıtan bir tatlı: Biberli Çikolata Mousse! Kulağa ilginç gelse de, hafif acı ve baharatlı bir dokunuşla tatlı sevenleri kendine hayran bırakan bu tarif, çikolatanın yoğun aroması ile Meksika biberinin benzersiz birleşimini sunuyor.
Çikolata, birçok tatlının ana malzemesi olarak kullanılsa da, Meksika mutfağı bu lezzeti farklı bir boyuta taşıyor! Biberli Çikolata Mousse, tatlı ile baharatın uyumunu en iyi şekilde yansıtan tariflerden biri. İlk lokmada yoğun bir çikolata tadı alırken, ardından gelen hafif acılık damağınızda şaşırtıcı bir tat bırakıyor. Meksikalılar için çikolata sadece bir tatlı değil, aynı zamanda baharatlarla zenginleştirilen bir lezzet unsuru.
BİBERLİ ÇİKOLATALI MOUSSE TARİFİ
Malzemeler (4 Kişilik)
- 200 gram bitter çikolata (%70 kakao oranı)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı bal veya toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı Meksika acı biberi (veya toz kırmızı biber)
- Yarım çay kaşığı vanilin
- 250 ml soğuk krema
- Bir tutam tuz
Yapılış
- Çikolatayı küçük parçalara bölün ve tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin.
- Çikolata tamamen eridikten sonra tarçın, acı biber ve bir tutam tuzu ekleyip karıştırın.
- Ocaktan alıp hafif soğuması için bir kenara bırakın.
- Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve balı (veya şekeri) mikserle açık renk alana kadar çırpın.
- Eritilmiş çikolatayı yavaş yavaş ekleyerek karışıma yedirin.
- Soğuk kremayı mikserle katılaşana kadar çırpın.
- Hazırladığınız çikolatalı karışıma spatula yardımıyla yavaş yavaş ekleyin ve köpüksü bir kıvam almasını sağlayın.
- Karışımı küçük cam kaselere veya bardaklara dökün.
- Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Üzerini rendelenmiş çikolata, kakao, acı biber taneleri veya çırpılmış krema ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
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