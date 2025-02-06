Meksika mutfağının 'acı' tatlısı: Biberli çikolatalı mousse tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 20:45

Güncelleme: 06.02.2025 - 20:45

Çikolata, birçok tatlının ana malzemesi olarak kullanılsa da, Meksika mutfağı bu lezzeti farklı bir boyuta taşıyor! Biberli Çikolata Mousse, tatlı ile baharatın uyumunu en iyi şekilde yansıtan tariflerden biri. İlk lokmada yoğun bir çikolata tadı alırken, ardından gelen hafif acılık damağınızda şaşırtıcı bir tat bırakıyor. Meksikalılar için çikolata sadece bir tatlı değil, aynı zamanda baharatlarla zenginleştirilen bir lezzet unsuru.

BİBERLİ ÇİKOLATALI MOUSSE TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

200 gram bitter çikolata (%70 kakao oranı)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı bal veya toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı Meksika acı biberi (veya toz kırmızı biber)

Yarım çay kaşığı vanilin

250 ml soğuk krema

Bir tutam tuz

Yapılış