Meksika'nın şimdiye kadarki en ölümcül seçim dönemi: 22 aday öldürüldü

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:51

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:51

Morena partisinden Guanajuato, Celaya'da belediye başkanı adayı olan Gisela Gaytan, bu hafta kampanyasının başında öldürülerek en son kurban oldu.

Bu yılki seçim şiddeti, organize suç gruplarının tüm siyasi partilerden adayları hedef almasıyla birlikte arttı. Guanajuato'da Senato adayı Ricardo Sheffield, Gaytan ve diğerleri için koruma talep edilmesine rağmen güvenlik endişelerinin göz ardı edildiğini bildirdi.

Meksika'nın "en güvensiz eyaleti" olarak adlandırdığı Guanajuato Valisi Diego Sinhue Rodriguez Vallejo'yu adayların güvenliğini sağlayamamakla suçladı.

Saldırganlar genellikle 22 cinayetin 18'ini oluşturan belediye başkanı adaylarını hedef aldı. Federal ve yerel ofisler için adaylar da suikaste uğrarken, Morena partisi bu yılki kampanyalar sırasında dört adayını cinayete kurban vererek seçim şiddetinin en büyük yükünü taşıdı.

Belediye başkanı adaylarının en çok öldürüldüğü eyalet, beş adayın öldürüldüğü Güneybatı'daki Guerrero oldu. Michoacan üç cinayetle takip ederken, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Chiapas ve Meksika Eyaleti her biri iki vakayla sıralandı.

Meksika, 2 Haziran'da genel seçimlere giderken, seçmenler eşi benzeri görülmemiş bir seçim şiddeti dalgası içinde yeni bir başkan, Temyiz Mahkemesi'nin tüm 500 üyesi ve Cumhuriyet Senatosu'nun tüm 128 üyesini seçecek.