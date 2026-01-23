Melania belgeseli 20 salonda gösterime giriyor

Page Six sitesinin haberine göre, First Lady Melania Trump, filmin resmi galasına katılacak. Los Angeles, New York ve San Francisco gibi büyük şehirlerde de eş zamanlı özel gösterimler düzenlenecek.

Yoğun ilgi nedeniyle ek salonlar ayrıldığı, bazı seanslarda beklenen izleyici sayısının sekiz katı aşan bir talep oluştuğu ifade edildi.

Filmin tanıtımında, aralarında ABD’nin Belçika Büyükelçisi Bill White’ın da bulunduğu eski ve mevcut bazı ABD büyükelçilerinin yer aldığı aktarıldı.

White’ın, New York’taki Intrepid Deniz-Hava-Uzay Müzesi’nin eski başkanı olduğu ve Melania Trump’la yakın ilişkilerinin bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası tanıtım kampanyasının ise 30 ülkede afiş ve fragman gösterimlerini kapsadığı bildirildi. Tanıtımların İtalya’daki Duomo Katedrali’nden Londra’daki Piccadilly Meydanı’na kadar uzandığı, ayrıca Las Vegas Sphere platformunda da yer aldığı belirtildi.

Belgeselin yapımcısı ve Melania Trump’ın kıdemli danışmanı Mark Beckman, “First Lady, televizyon reklamlarından billboard’lara kadar filmin ve tanıtım kampanyasının tüm ayrıntılarını bizzat denetliyor. Amaç, izleyiciye özel bir sinema deneyimi sunmak” dedi.

Beckman, “İzleyiciler daha önce hiç görmedikleri yerlere tanıklık edecek. Bu, eşi benzeri olmayan bir şey” ifadelerini kullandı.

Belgeselin, Melania Trump’ın tanıtım sürecini doğrudan yönettiği ve klasik stüdyo yöntemlerinden farklı, 'özel' bir sinema deneyimi sunmayı hedefleyen bir proje olduğu değerlendiriliyor.