Melania belgeseline IMDb şoku: 1,3 puan aldı!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ı anlatan belgesel, vizyona girmesinin ardından beklenenden daha iyi bir performansla 8 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. 'Melania' filmi, son 10 yılın en iyi belgesel açılış rakamına ulaştı. ABD genelindeki sinemalarda boş koltuk görüntülerine dayanarak, pek çok kişi 'Melania'nın başarısız olacağını düşünüyordu.

Film, ülkenin güney ve orta kesimlerindeki muhafazakarları ve özellikle de açılış günü izleyicilerinin yüzde 72'sini oluşturan 55 yaş üstü kadınları harekete geçirdi. Film için bilet alanların yüzde 78'inin 55 yaş ve üstü seyirciler olduğu tespit edildi.

Amazon MGM Stüdyoları, lisans hakları için filme 40 milyon dolar ödedi. Bunun yanı sıra 35 milyon dolarlık devasa bir pazarlama bütçesi de harcandı. Bu durum, Melania'yı tarihin en pahalı belgesellerinden biri haline getirdi. Çünkü en büyük belgeseller için bile pazarlama kampanyaları genellikle 5 ila 7 milyon doları geçmiyor.

'Melania' belgeseli, ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftalarını filmi izlemeye çağırmasıyla birlikte, kamuoyunun desteğinden açıkça faydalanıyor. Ayrıca muhafazakar grupların yürüttüğü pazarlama kampanyalarının da Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunlukta olduğu ABD eyaletlerinde sinemaseverleri salonlara çekmesi bekleniyor.

Eleştirmenlerin yerden yere vurduğu belgesel, sinema veri tabanı IMDb'de 10 üzerinden 1,3'lük puan alabildi.

Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'a dönüşünü içeren 20 günü belgeleyen film, aslında ABD başkanlık geleneğine göre bir ilki içeriyor. Görevdeki bir First Lady'nin özel hayatına dair içeriden bilgiler verilerek kazanç sağlaması açısından film, yeni bir adım teşkil ediyor. Çünkü ABD'de bu tür bilgiler, geleneksel olarak başkanlık sonrası döneme, daha az kazançlı kitap anlaşmalarına ve konuşma etkinliklerine yansıtılır.