Melania Trump’tan, Hunter Biden’a 1 milyar dolarlık dava tehdidi

Melania Trump’ın avukatları, eski Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın iddialarını “asılsız, aşağılayıcı, iftira niteliğinde ve kışkırtıcı” olarak tanımladı.

Hunter Biden, bu ayın başlarında yaptığı bir röportajda, Donald Trump’ın Epstein ile geçmişteki ilişkilerini sert biçimde eleştirmiş ve “Epstein, Melania’yı Trump’a tanıştırdı” demişti.

Trump, Epstein ile 2000’lerin başında yollarının ayrıldığını, sebebin ise Epstein’ın Florida’daki golf kulübünde çalışan bazı spa personelini işe alması olduğunu söylemişti.

First Lady’nin avukatları, Hunter Biden’ın avukatına gönderdikleri mektupta, iddianın geri çekilmesini ve özür dilenmesini talep etti. Aksi halde 1 milyar doları aşan tazminat talebiyle dava açacaklarını bildirdi. Mektupta, bu iddiaların Melania Trump’a “büyük finansal ve itibar kaybı” yaşattığı ifade edildi.

Avukatlar, Hunter Biden’ı “başkalarının isimlerinden faydalanma” geçmişine sahip olmakla suçlayarak, bu iddiayı “kendine dikkat çekmek için” tekrarladığını savundu.

DAYANAK: GERİ ÇEKİLEN BİR HABER

Melania Trump’ın hukuk ekibi, Biden’ın iddialarının daha önce Daily Beast’te yayımlanmış ancak daha sonra kaldırılmış bir habere dayandığını belirtti. Söz konusu haber, First Lady’nin avukatı tarafından içerik ve çerçevesi eleştirilince yayından kaldırılmış ve site özür açıklaması yapmıştı.

Bu hukuki hamle, Beyaz Saray’a “Epstein dosyalarını” açıklaması yönündeki baskıların arttığı bir dönemde geldi. Daha önce Trump, yeniden seçilirse bu belgeleri açıklayacağını söylemişti.

Ancak FBI ve Adalet Bakanlığı, Temmuz ayında “suçlayıcı” bir müşteri listesi bulunmadığını açıklamıştı.

Melania Trump, 2016’da Harper’s Bazaar dergisine verdiği röportajda, eşiyle Kasım 1998’de bir model ajansı sahibinin ev sahipliği yaptığı bir partide tanıştığını, Trump’ın o sırada yanında başka bir kadın olduğu için telefon numarasını vermediğini söylemişti.