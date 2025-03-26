Melania Trump’ın gelinliğine rekor fiyat

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:57

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:57

Substack yazarı Liana Satenstein, Salı günü yaptığı paylaşımda, gelinliğin piyasada olduğunu ve bir arkadaşının, 80’ler dönemine ait Dior elbiseleri ararken bu parçayı tesadüfen bulduğunu yazdı. eBay'deki ilanın ise 21 Ocak 2025'ten bu yana yayında olduğu belirtildi.

"550 SAATLİK BİR ÇALIŞMAYLA..."

İlan açıklamasına göre satıcı, elbiseyi 2010 yılında doğrudan Melania’dan, arkadaşlık ilişkileri sayesinde 70 bin dolara satın almış. Ancak moda dergisi Women’s Wear Daily'ye göre, Melania bu elbise için ilk başta tam 187 bin dolar ödemişti. Satıştaki güncel fiyat olan 45 bin dolar, bu nedenle şaşırtıcı ölçüde düşük kabul ediliyor.

Yüzde 300 Duchesse sateninden yapılan ikonik gelinlik, balık etek kesimi ve vücudu saran tasarımıyla dikkat çekiyor. Melania, bu özel günü için gelinliğini Paris’te, moda dünyasının ikonu Anna Wintour’un tavsiyesiyle seçmişti. Elbisenin yaklaşık 4 metre uzunluğundaki kuyruğu, 550 saatlik bir çalışmayla, Swarovski taşlarıyla elle işlenmişti.

BEDEN ARALIĞI

eBay satıcısı, gelinlik üzerinde bazı küçük değişiklikler yapıldığını da itiraf etti: elbisenin alt kısmına yeni bir saten katman eklenmiş ve üst bölüme ekstra işlemeler yapılmış. Ayrıca sırt kısmı ve askılar da yeniden yapılandırılmış. Satıcıya göre elbise şu anda 4-6 beden aralığında, ancak sırt kısmı çıkarılırsa Melania’nın orijinal bedeni olan 0-2'ye geri dönüyor. Elbise şimdiye kadar sadece iki kez giyilmiş.

Ancak bu satışla ilgili bazı şüpheler de var. Women’s Wear Daily'ye konuşan bir kaynak, Melania Trump’ın orijinal haute couture gelinliğinin hâlâ Palm Beach, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklandığını söyledi. Nitekim Melania, 2005 Şubat'ında, 16 fitlik duvağıyla birlikte bu gelinliği Vogue dergisinin kapağında sergilemişti.

Melania Trump son olarak, Beyaz Saray’daki yaşamını konu alan dramatik bir yapım için hazırlık yaptığı haberleriyle de gündeme gelmişti.