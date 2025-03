CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CNN'e flaş açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'nin öne çıkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ulusal ve uluslararası kamuoyunda tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’da Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı.

Röportajın yayın saatini önceden duyuran Amanpour, sosyal medya paylaşımında, “Bu akşam CHP Genel Başkanı @eczozgurozel ile yapılacak röportajı kaçırmayın!” ifadelerini kullandı. Yayın Türkiye saatiyle 20.15’te izleyiciyle buluştu.

After the arrest of Istanbul’s mayor, tens of thousands have protested – with President Erdoğan slamming them as “a movement of violence.”



But opposition CHP leader @eczozgurozel tells @CNN that the protesters’ motivation is “to defend democracy and to preserve their rights,”… pic.twitter.com/I2AKJ1D973