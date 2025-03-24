CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CNN'e flaş açıklamalar

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP'nin öne çıkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ulusal ve uluslararası kamuoyunda tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CNN International’da Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı.

Röportajın yayın saatini önceden duyuran Amanpour, sosyal medya paylaşımında, “Bu akşam CHP Genel Başkanı @eczozgurozel ile yapılacak röportajı kaçırmayın!” ifadelerini kullandı. Yayın Türkiye saatiyle 20.15’te izleyiciyle buluştu.

After the arrest of Istanbul’s mayor, tens of thousands have protested – with President Erdoğan slamming them as “a movement of violence.”



But opposition CHP leader @eczozgurozel tells @CNN that the protesters’ motivation is “to defend democracy and to preserve their rights,”… pic.twitter.com/I2AKJ1D973 — Christiane Amanpour (@amanpour) March 24, 2025

"İMAMOĞU ADAY OLMASAYDI..."

Röportajda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ve ardından tutuklanmasının doğrudan siyasi bir sürecin parçası olduğunu belirtti.

“Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasaydı, bunların hiçbiri başına gelmezdi” diyen Özel, bu durumun Türkiye’deki demokrasiye ve hukuk devletine ciddi bir darbe olduğunu vurguladı.

Özel, İmamoğlu’nun popülaritesinin ve halk desteğinin her geçen gün arttığını belirterek, “Onun yükselişi artık herkesin görebileceği kadar açık” dedi.

"ERDOĞAN ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir iktidarda olmasına rağmen halk üzerindeki etkisini kaybettiğini savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Ama artık gücü kalmadı. 31 Mart’ta ikinci parti durumuna düştü.”

"YARGI BAĞIMSIZ DEĞİL, HALK DA İNANMIYOR"

Türkiye’de yargının bağımsız olmadığına ilişkin görüşünü paylaşan Özgür Özel, bunun yalnızca bir muhalefet eleştirisi olmadığını, kamuoyu araştırmalarının da bu durumu gösterdiğini belirtti.

“Halkın yalnızca %18’i adil bir yargı sistemi olduğuna inanıyor. Yargıya güven yok” diyen Özel, İmamoğlu’na yönelik sürecin bunun açık bir örneği olduğunu dile getirdi.

"DEMOKRASİYE İNANÇ HALA ÇOK GÜÇLÜ"

Özel, Türkiye’nin dört bir yanında süren protestoların temel motivasyonunun adalet ve demokrasiye olan bağlılık olduğunu belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti: “81 ilde 10 milyon insan sokakta. İnsanlar haklarını savunuyor, demokrasiyi savunuyor. Bu bir isyan değil, bir uyanıştır.”

"CUMHURBAŞKANLIĞINA YÜRÜYOR"

CHP’nin 2028 seçimleri için düzenlediği sembolik ön seçimde, partililerin yanı sıra halktan da geniş bir katılım sağlandı. CHP, bu seçimde İmamoğlu’nun tek aday olduğunu ve 14.85 milyon seçmenin onun adaylığını desteklediğini duyurdu.

Özgür Özel, bu sonucu değerlendirirken, “İmamoğlu belki cezaevine gidiyor, ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığına da yürüyor” dedi.

BATI İLE İLİŞKİLER

Özel, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerine dair de mesaj verdi. NATO üyeliğine ve AB ile entegrasyona verdikleri önemi vurgulayan Özel, “Biz ülkemiz için çalışıyoruz, NATO ile güçlü bir ittifakı ve Batı ile entegrasyonu destekliyoruz. Ancak son yaşananlar Türkiye’yi hukukun dışına itiyor ve bu sürece zarar veriyor,” dedi.

İmamoğlu’nun tutuklanmasına Avrupa’dan çeşitli tepkiler geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, “İstanbul Belediye Başkanı’nın ve bazı diğer kişilerin hapsedilmesi, demokrasiyi ciddi biçimde zedeliyor” açıklamasında bulundu.

Fransa, Almanya ve birçok Avrupa kenti belediye başkanı da süreci kınadı. Öte yandan Türk hükümeti, sosyal medya platformu X’ten (eski Twitter) 700’den fazla muhalif hesaba erişim engeli talep etti. X yönetimi ise bu talebi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.