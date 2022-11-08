Melilla sınırında 23 göçmenin öldüğü olaylar İspanya'da 5 ay sonra araştırılmaya başladı

08 Kasım 2022 Salı, 16:52

Fas-İspanya sınırındaki Melilla yakınlarında 24 Haziran'da Afrikalı 23 düzensiz göçmenin ölümüyle sonuçlanan düzensiz göçmen akınında yaşananlar İspanya'da araştırılmaya başladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayımlanan Melilla'daki göçmen trajedisiyle ilgili belgeselde, 23 kişinin ölümü ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı olaylarda sadece Fas'ın değil İspanya'nın da sorumluluğu olduğu iddiaları gündeme geldi.

Düzensiz göçmenlerin yerlerde üst üste cesetlerinin olduğu görüntülerin ve yaşanan olayların yer aldığı belgeselde "Trajedi önlenebilir miydi?" sorusu soruldu.

Olayların sorumluluğu bu zamana kadar sadece Fas yönetimi olarak gösterilse de belgeselin ardından İspanya tarafının da suçu olabileceği iddiaları üzerine Meclis İçişleri Komisyonundan bir grup milletvekili araştırma yapmak için Melilla'ya gitti.

Milletvekillerinin görüştüğü jandarmadan alınan bilgilerde, sınır hattına akın eden düzensiz göçmenleri durdurabilmek için "86 göz yaşartıcı gaz, 28 gaz kapsülü, 65 plastik mermi, 41 biber gazı kapsülü kullanıldığı" belirtildi.

Melilla sınırındaki olaylara ilişkin İçişleri Bakanlığının elindeki video görüntülerini izleyen milletvekilleri, trajedinin bir kısmının İspanya'nın kontrolünde olan bölgede yaşandığını söyledi.

Dron ve helikopterlerle kaydedilen görüntülerde ayrıca yaralı düzensiz göçmenlerin ilk aşamada ne Fas ne de İspanyol tarafından sağlık yardımı aldıkları ortaya çıktı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, Melilla'daki olaylarla ilgili bu zamana kadar "yalan söylediği" gerekçesiyle İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın görevden alınmasını istedi.