Melissa Gilbert’tan cinsel istismarla suçlanan eşi Timothy Busfield’a destek açıklaması

'The West Wing' dizisinin yıldızı ve yönetmen Timothy Busfield (68), 2022 yılında 'The Cleaning Lady' dizisinin setinde yaşları 7 ve 8 olan iki erkek kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanıyor. Davaya eklenen yeni dosyalarda, Busfield'a yönelik yaklaşık 25 yıl öncesine dayanan üçüncü bir cinsel istismar suçlamasının daha bulunduğu belirtildi.

"HAYATIMIN IŞILTISI VE AİLEMİZİN ATAN KALBİ"

Eşinin polise teslim olmasından bu yana desteğini esirgemeyen Melissa Gilbert (61), mahkemeye sunduğu dilekçede eşine olan güvenini duygusal ifadelerle dile getirdi. 1980’lerde tanıştıklarını ve 2012 yılında birbirlerine aşık olduklarını belirten Gilbert, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Tim Busfield benim aşkım, dayanağım, iş ve hayat ortağım. O benim tesellim ve danışmanım. Neşesi, mizahı ve zekası hayatıma ışıltı katıyor. Tim, kısaca, geniş ailemizin atan kalbi."

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ AHLAKA SAHİP KİŞİ"

Gilbert, eşinin karakterine kefil olduğunu vurgulayarak, Busfield’ın çalıştığı her sette sevilen bir isim olduğunu savundu. Mahkeme yazısında, "Tim, tanıdığım tüm insanlar arasında en güçlü ahlak anlayışına sahip olanı. Manevi varlığını her zaman başkalarına hizmet etmeye adamış" diyen ünlü oyuncu, eşinin sadece kendisi için değil, eski öğrencileri ve meslektaşları için de "en sevilen kişi" olduğunu ekledi.

MAHKEMEDEN GÜVENLİK TALEBİ

Mektubunun sonunda eşinin cezaevi koşullarındaki güvenliğinden duyduğu endişeyi dile getiren Gilbert, mahkemeye şu sözlerle seslendi:

"Tek istediğim bu olağanüstü adamın güvende ve sağlıklı olması. Lütfen, canım eşime iyi bakmanızı rica ediyorum. O benim koruyucum, ben de onun koruyucusuyum ama onu şu an koruyamıyorum. Kalbimi en çok kıran şey bu."

75 DESTEK MEKTUBU VERİLDİ

Dava dosyasına giren belgelerde, aralarında aile üyelerinin de bulunduğu toplam 75 kişinin Busfield lehine karakter tanıklığı yapan mektuplar sunduğu öğrenildi.

Timothy Busfield hakkındaki suçlamalar, 2022'deki set olaylarının yanı sıra, Sacramento'daki bir tiyatroda seçmelere katılan 16 yaşındaki bir kıza yönelik geçmişe dönük iddiaları da kapsıyor. Davanın yargılama süreci devam ediyor.