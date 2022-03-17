Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalma hikayesi
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, yerel bir televizyonda yaptığı konuşmada, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeriyle değiştirildiğini dile getirdi.
Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar” diye konuştu.
DÜN SERBEST BIRAKILMIŞTI
Ukrayna makamları dün, 11 Mart'ta Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fedorov'un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.
İlgili Haberler
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
- Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
Video Haberler
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yıkılma tehlikesi vardı... O inşaat durduruldu
- 'Size bugün ihtiyacımız var'
- 'Herkesin şerefi var' dedi, tefecilikten tutuklandı
- Taburcu edilirken alkışlarla protesto ettiler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar