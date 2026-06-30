Meloni’den ABD çıkışı: Ne karşıtım ne de boyun eğen

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Berlusconi ailesine ait Mediaset televizyon grubuna verdiği röportajda dış politika, NATO açıklamaları ve İtalya’da 2029’da yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, İtalya’nın ABD ve Batı ittifakıyla ilişkilerine dair soruya, “Bugün Amerikan karşıtı bir tutum benimsemiş değilim, dün de boyun eğen biri değildim. Ben, Batı’nın birleştiğinde daha güçlü olduğuna inanan biriyim” yanıtını verdi.

Güçlü ilişkilerin samimiyet ve dürüstlük üzerine kurulduğunu belirten Meloni, “Bugün dürüstüm, geçmişte de aynı özelliğe sahiptim” ifadelerini kullandı.

Meloni’ye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin geçen hafta yaptığı açıklamalar da soruldu. Rutte, Epic Fury operasyonu kapsamında Sicilya’daki Sigonella NATO üssünden 500 uçağın havalandığını söylemişti.

İtalya Başbakanı, Rutte’nin sözlerini “büyük ölçüde muğlak” bulduğunu belirterek, söz konusu uçuşların saldırı amaçlı operasyonlar kapsamında olmadığını vurguladı.

Meloni, “Bahsedilen sayı, geçmiş yıllardaki uçuşların toplamından daha düşüktü. Bunlar, izin verilmiş faaliyetler kapsamındaki uçuşlardı. Anlaşmalarda öngörülen faaliyetlerden söz ediyoruz; saldırı niteliğinde operasyonlar değil” dedi.

“YANLIŞ YORUMLANABİLECEK BİLGİLERDE DİKKATLİ OLUNMALI”

Meloni, NATO Genel Sekreteri’nin verdiği bilginin farklı şekillerde yorumlanabileceğine dikkat çekti.

İran makamlarının açıklamayı yanlış yorumladığını ifade eden Meloni, “Bu tür bilgiler yanlış anlaşılabilir. Daha dikkatli olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakanı, 2029’da parlamentoda yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Meloni, İtalya’da cumhurbaşkanının merkez soldan gelmesi yönündeki siyasi geleneğe işaret ederek, “Bu büyük tabunun da aşılması mümkün olabilir. Yani merkez solcu olmayan bir Cumhurbaşkanına sahip olabiliriz” dedi.