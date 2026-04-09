Meloni’den Hürmüz uyarısı: Avrupa Birliği için hayati

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının ülkesinin ve Avrupa Birliği’nin çıkarları açısından “hayati” olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda uluslararası ortaklarla çalışacaklarını açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kısıtlayarak küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.

Dünya petrol ve doğalgazının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda yaşanan gelişmeler, fiyatları yukarı çekti.

İran’ın, savaşın sona erdirilmesine yönelik önerileri kapsamında boğazdan geçen gemilerden ek ücret talep etmeyi gündeme getirdiği belirtildi.

İtalya Parlamentosu’nda konuşan Meloni, İran’ın geçişlere ek tarifeler uygulaması halinde bunun ekonomik sonuçlar doğurabileceğini ve ticaret akışlarını değiştirebileceğini söyledi.

Meloni, İngiltere öncülüğünde oluşturulan ve 30’dan fazla ülkenin yer aldığı Hürmüz koalisyonuyla birlikte güvenliğin sağlanması ve enerji arzının kesintisiz devamı için çalıştıklarını ifade etti.

İTALYA'DAN TEMKİNLİ TUTUM

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise ülkesinin, Birleşmiş Milletler yetkisi olmadan bölgede devriye görevi için gemi göndermeyeceğini açıkladı.

Meloni, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgularken, İsrail’e Lübnan’daki askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı.

Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik saldırı kararına karşı olduğunu yineleyen Meloni, “Geri dönüşü olmayan noktaya çok yaklaştık. Ancak şimdi kararlılıkla sürdürülmesi gereken kırılgan bir barış ihtimaliyle karşı karşıyayız” dedi.

Meloni, iki hafta önce yapılan ve hükümet için ağır sonuçlar doğuran adalet reformu referandumunun ardından ilk kez parlamentoda konuştu.

Hükümette kapsamlı bir değişiklik planlamadığını belirten Meloni, görev süresini tamamlayacağını ifade etti.