Meloni’den Trump mesajı: ABD ile ilişkiler normale dönmeli

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan La Verità gazetesinin düzenlediği festivalde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilere, İran’la yürütülen müzakerelere ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, Trump’ın kendisi ve hükümeti hakkındaki son açıklamalarının kendisini şaşırttığını belirtti. Buna rağmen İtalya ile ABD arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi gerektiğini ifade eden Meloni, bu görüşünü bakanlar kurulu toplantısında da dile getirdiğini söyledi.

İtalya Başbakanı, meselenin yalnızca Roma ile Washington arasındaki ilişkilerden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Cephe genişledi, konu artık sadece İtalya’yı ilgilendirmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, Avrupa’nın ABD ile ilişkisini sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Görüşünde bir değişiklik olmadığını belirten Meloni, “Fikrimi değiştirmiyorum. Avrupa’nın ABD ile ilişkisini korumasını önemli buluyorum” dedi.

Bu açıklama, Trump’ın son dönemde Avrupa ülkeleri ve İtalya hükümetiyle ilgili sözlerinin ardından geldi.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Meloni, ABD’nin İran’la yürüttüğü müzakerelere ilişkin de konuştu. Sürecin kolay olmadığını belirten İtalya Başbakanı, buna rağmen müzakereler konusunda “oldukça iyimser” olduğunu ifade etti.

İtalya’nın diplomatik düzeyde sürece katkı sunmaya hazır olduğunu kaydeden Meloni, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nın mayınlardan temizlenmesine yönelik olası bir misyona da katılabileceğini söyledi.

Meloni, İran’ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nda serbest deniz ulaşımının tamamen yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayan Meloni, Tahran yönetimine “geçiş ücreti” ödenmesine karşı olduklarını dile getirdi.