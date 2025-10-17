Meloni’ye, ‘Trump’ın metresi’ suçlaması İtalya'yı karıştırdı

İtalya’da siyaset ile sendikal hareket arasında yeni bir polemik patlak verdi. Ülkenin en büyük merkez sol sendikalarından CGIL’in genel sekreteri Maurizio Landini, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Giorgia Meloni hakkında sert ifadeler kullandı.

Landini, Meloni’nin uluslararası krizler karşısında pasif kaldığını öne sürerek, “Trump’ın metresi gibi davrandı, parmağını bile oynatmadı. Neyse ki İtalyan emekçileri sokaklara çıkarak ülkenin onurunu kurtardı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da yayınlanan açıklamaya göre Landini’nin kullandığı Yunanca kökenli “etaira” sözcüğünün, tarihsel olarak “saray mensubu” ya da “saraya yakın kişi” anlamına da geldiği, ancak modern kullanımda “fahişe” anlamına geldiği belirtiliyor.

MELONİ'DEN SERT YANIT

Meloni, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Landini’ye sert sözlerle yanıt verdi:

“Sendika lideri Maurizio Landini, belli ki artan bir öfkenin etkisiyle bana ‘etaira’ dedi. Bu kelimenin anlamını herkes biliyor.”

Meloni, açıklamasında sol siyaseti ikiyüzlülükle suçlayıp, “On yıllardır kadınlara saygı konusunda ahlak dersi veren sol, şimdi bir kadını eleştirmek için argüman bulamayınca ona ‘fahişe’ diyor” ifadelerini kullandı.

LANDİNİ GERİ ADIM ATMADI

Meloni’nin tepkisi üzerine Landini yeni bir açıklama yaparak ifadelerini savundu:

“Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine konuşurken, Meloni’nin Trump çizgisini sorguladım. ‘Etaira’ derken kastım, onun Trump’a bağlı bir siyasi figür gibi davranmasıydı. Bu, hükümetin uluslararası alandaki yetersiz rolüne ilişkin siyasi bir eleştiriydi.”

Landini, kelimenin “metaforik ve politik anlamda” kullanıldığını, kişisel bir hakaret olmadığını savundu.

Meloni–Landini polemiği İtalya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Muhalefet partileri, tartışmayı “ülkedeki siyasal gerilimin yeni göstergesi” olarak değerlendirirken, bazı yorumcular “dil üzerinden yürüyen cinsiyetçi tartışmaların” İtalyan siyasetinde yeniden gündeme gelmesinden endişe duyduklarını ifade etti.