Meloni'den Berlusconi'ye üstü kapalı mesaj: İtalya, Avrupa ve NATO'nun bir parçasıdır

20 Ekim 2022 Perşembe, 13:11

İtalya'nın yeni Başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giorgia Meloni, yeni hükümete katılması beklenen isimlere yönelik açık mesajlar gönderirken, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Meloni, "İtalya tamamen ve başı dik, Avrupa ve NATO'nun bir parçasıdır. Bu temeli kabul etmeyen hiç kimse, hükümetin bir parçası olamayacak" dedi.

Meloni, İtalya'nın dış politikada iyi bir politika izleyeceğini savunarak, "İtalyan hükümeti, asla Batı'nın zayıf halkası olmayacak. Güvenilirliğini yeniden canlandıracak ve böylece çıkarlarını savunacak" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin kurulması durumunda bakanlardan ilk olarak bu konularda güven sözü alacağını belirten Meloni, "Halktan güçlü bir yetki alan bir siyasi hükümetin ilk kuralı, vatandaşların oy verdiği programa saygı duymaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu bilinen Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler ülkede gündem yarattı.

La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günü dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı" ifadelerini kullandı.