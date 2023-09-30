Meloni'den 'düzensiz göç' çıkışı: Biz mahvolursak AB mahvolur

Yayınlanma: 30.09.2023 - 08:06

Güncelleme: 30.09.2023 - 08:07

İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovenya ve İspanya’dan oluşan MED9 grubunun Valetta’daki zirvesi, liderlerin ortak açıklamasıyla sona erdi.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Malta’daki MED9 Zirvesi'nin verimli geçtiğini belirterek "İtalya için öncelik göç konusuydu ve halen de öyle. Görüşmelerin ilk bölümünü buna ayırdık. Bu konuda bir yakınlaşma da bulduk. Sorunu somut, yapısal ve kesin şekilde ele alma zamanı geldi" dedi.

Meloni, göç krizinde yaşanan durumun ciddiyetine işaret ederek "İtalya, ilk gelişlerin olduğu, güçlü göç baskısından en çok zarar gören ülke konumunda. Ancak bunun tek bir Avrupa ülkesini ilgilendirdiğini düşünenler yanılıyor. Biz bundan mahvolan ilk ülke olma riskiyle karşı karşıyayız ama bizden sonra hepimiz mahvoluruz" diye konuştu.

"AVRUPA'YA YASADIŞI ŞEKİLDE GİRİLEMEZ"

Yasa dışı göçle ve insan kaçakçılarına karşı topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Meloni, "Sorunu ciddi şekilde ele almanın ve savunmasız kişilere yardım etmenin tek yolunun, bu konuyu yasallık çerçevesinde çözmek olduğunu yineliyoruz. Avrupa’ya yasadışı şekilde girilemez, buna kaçakçılar karar veremez. Kuzey Afrika yetkililerinin çıkışları engellemesi için desteklenmeleri ve anlaşmalar yapılması gerekiyor. Ayrıca AB ve Tunus tarafından imzalanan mutabakat zaptının ivedi şekilde uygulanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 17 Eylül’de Lampedusa Adası'na ziyareti sırasında açıkladığı 10 maddelik eylem planının şimdi somutlaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Sıkıntılar yaşayan Afrika’ya da ciddi yanıtlar vermeleri gerektiğini ifade eden Meloni, "Afrika ile yeni bir ortaklık kurmamız gerekiyor. Kaynaklar açısından zengin ancak istikrarsızlık yaşayan ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin bedelini daha fazla ödeyen bir kıtaya yardım için önemli kaynaklara ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

Meloni, Ukrayna’ya desteklerini garanti etmeye sürdürdüklerini de kaydetti.

İtalya Başbakanı, zirvede 2021-2027 çok yıllı mali çerçevenin revizyonunu da ele aldıklarını aktardı.

Meloni, yeşil dönüşümü de ele aldıklarını İtalya'nın bunu akıllıca yapıldığı takdirde desteklediğini vurguladı.