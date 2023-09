İtalyanlardan Hakan Çalhanoğlu'na övgü: 'Her şeyin merkezinde o var'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:23

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:25

Hakan Çalhanoğlu, Empoli maçındaki performansıyla övgülerin odağında.

İtalya Serie A'nın 5. hafta maçında Empoli, Inter'i konuk etti. Misafir takım, Federico Dimarco'nun 51. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken, Inter'in Türk futbolcusu Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden birisi oldu.

KARŞILAŞMANIN EN İYİSİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Hakan, başarılı performansının ardından İtalyan basınından övgü dolu yorumlar aldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Türk futbolcu, Dimarco ile birlikte maçın en iyi oyuncuları arasındaydı.

"MAÇIN TEMPOSUNU ÇALHANOĞLU BELİRLEDİ"

Hafif sakatlığının ardından sahalara dönen 29 yaşındaki oyuncu için "Her zamankinden daha dinç görünüyordu. Çalhanoğlu kaleyi bulamamış olabilir ama geri kalan her şeyi yaptı. Inter'in hem toplu hem topsuz oyununda her şeyin merkezinde o vardı. Maçın temposunu o belirledi" ifadeleri kullanıldı.

5 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon Serie A'da 5 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 428 dakika sahada kalırken 2 kez fileleri havalandırdı.