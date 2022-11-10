Meloni'den NATO vurgusu: İttifakı daha da güçlendirecek adımlar atacağız

10 Kasım 2022 Perşembe, 16:27

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'yu bir bütün olarak güçlendirmek için çalışmayı bir öncelik olarak gördüğünü belirten Giorgia Meloni, Avrupa'nın bloğu "daha da güçlü ve her yönden gelen tehditlere yanıt verme konusunda daha yetenekli" hale getirmek için bloğun güçlü bir ayağı olması gerektiğini kaydetti.

Meloni, "İtalya'nın NATO'ya olan bağlılığını ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın bu hassas dönemde karşı karşıya olduğu ortak zorlukları bir kez daha teyit ediyorum" dedi.

Meloni, İtalya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirterek, "İtalya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. İttifakın siyasi uyumu ve Ukrayna davasını destekleme konusundaki kararlılığımız, bize göre NATO müttefiklerinin verebileceği en iyi yanıttır" dedi.

NATO'nun güney kanadındaki durumla ilgili sorunlara özel önem verildiğine dikkat çeken Meloni, "NATO-AB stratejik ortaklığının" temel olduğunu dile getirdi.