Meloni'ye 'Yılın Adamı' ödülü

İtalya'nın aşırı sağcı kadın Başbakanı Meloni, "Yılın Adamı" olarak seçildi. Muhalifler ise, bu seçimin cinsiyetçi olduğu yönünde eleştiri yaptı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 31.12.2023 - 12:42
Meloni'ye 'Yılın Adamı' ödülü
Abone Ol google-news

İtalya'da aşırı sağ ideoloji ile yayın yapan Libero Quotidiano gazetesi, İtalya'nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni'yi "Yılın adamı" seçti.

"Savaşta nasıl savaşılacağını bilen bir adam seçtik' ifadesini kullanan gazete, Meloni'nin "Cinsiyetler savaşını kazandığı ve cam tavanı kırdığı" nitelendirildi.

46 yaşındaki başbakan hakkındaki başyazı, Meloni'nin eski halkla ilişkiler müdürü tarafından kaleme alınmış olması dikkat çekti.

Başyazı, muhalifler tarafından cinsiyetçilik ile suçlandı. Eleştiren pek çok muhalif; siyasetçi, savaşçı olduğu için Meloni'nin "Yılın Adamı" seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından kaynaklandığını söyledi. 

Merkez soldaki Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, "Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme" dedi. Yeşiller ve Sol İttifakı'ndan milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu bakış açısının "erkeklerin üstün olduğu" düşüncesinin yansıması olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, geçen sene ekimde seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.


Giorgia Meloni yılın adamı italya gazete

İlgili Haberler

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı

Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
Fransa'da imam kararı: 'Kendi ülkemizde yetiştireceğiz'

Fransa'da imam kararı: 'Kendi ülkemizde yetiştireceğiz'
2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

2023'e bakış: Dünyada bu yıl neler oldu?

En Çok Okunan Haberler