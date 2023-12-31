Meloni'ye 'Yılın Adamı' ödülü
İtalya'nın aşırı sağcı kadın Başbakanı Meloni, "Yılın Adamı" olarak seçildi. Muhalifler ise, bu seçimin cinsiyetçi olduğu yönünde eleştiri yaptı.
İtalya'da aşırı sağ ideoloji ile yayın yapan Libero Quotidiano gazetesi, İtalya'nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni'yi "Yılın adamı" seçti.
"Savaşta nasıl savaşılacağını bilen bir adam seçtik' ifadesini kullanan gazete, Meloni'nin "Cinsiyetler savaşını kazandığı ve cam tavanı kırdığı" nitelendirildi.
46 yaşındaki başbakan hakkındaki başyazı, Meloni'nin eski halkla ilişkiler müdürü tarafından kaleme alınmış olması dikkat çekti.
Başyazı, muhalifler tarafından cinsiyetçilik ile suçlandı. Eleştiren pek çok muhalif; siyasetçi, savaşçı olduğu için Meloni'nin "Yılın Adamı" seçilmesinin erkeklerin daha güçlü olduğu algısından kaynaklandığını söyledi.
Merkez soldaki Demokrat Parti üyesi milletvekili Elly Schlein, "Bugün sağcı bir gazete bize siyaset ve iktidarın erkekler için olduğunu açıkladı. Bence bu bir boyun eğme" dedi. Yeşiller ve Sol İttifakı'ndan milletvekili Elisabetta Piccolotti de bu bakış açısının "erkeklerin üstün olduğu" düşüncesinin yansıması olduğunu vurguladı.
Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, geçen sene ekimde seçimleri kazanarak iktidara gelmişti.
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