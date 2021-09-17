Merkel'in genel seçimlerde oyunu nasıl kullanacağı belli oldu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, genel seçimlerde oyunu nasıl kullanacağını açıkladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçim için oyunu mektupla kullanmayı tercih ettiği bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilerin Merkel'in oyunu nerede kullanacağını sorması üzerine, "Başbakan Merkel için bu sefer kameraların kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü Başbakan oyunu mektupla kullanmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
Seibert, mektupla oy verme işleminin başladığının hatırlatılmasına karşılık Şansölye Merkel'in oy kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi vermedi.
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