Meryem Ana heykeliyle verilen poz kriz çıkardı: İsrailli askerden skandal hareket

Lübnan’ın güneyinde bir İsrail askerinin Meryem Ana heykelinin ağzına sigara yerleştirdiğini gösteren fotoğraf büyük tepki çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntü, İsrail ordusuna yönelik “Hristiyan sembollerine saygısızlık” suçlamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Olayın ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olayı “dini değerlere hakaret” ve “provokasyon” olarak değerlendirdi.

Lübnan’daki Hristiyan toplumu başta olmak üzere birçok kişi, söz konusu hareketin inançlara yönelik ağır bir saygısızlık olduğunu savundu.

Bu olayın, İsrail askerlerinin Lübnan’daki Hristiyan sembollerine yönelik ilk tartışmalı davranışı olmadığı biliniyor.

Daha önce İsrail askerlerinin bir çarmıha zarar verdiğine ilişkin görüntüler de gündeme gelmişti.

Son olayın ardından İsrail ordusunun Lübnan’daki Hristiyan toplumuna karşı duyarsız davrandığı yönündeki eleştiriler yeniden arttı.

İsrail ordusu ise görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı. Olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğü belirtildi.