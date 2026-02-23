Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma

Almanya’da bir emekli hakkında, Başbakan Friedrich Merz’e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Heilbronn kentinde yaşayan emekli bir kişi, Facebook’ta yaptığı yorumda Merz’i “Pinokyo” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

Olay, Başbakan Merz ile Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann’ın Heilbronn’da katıldığı bir temel atma töreni sırasında yaşandı.

Kentte alınan güvenlik önlemleriyle ilgili polis tarafından yapılan Facebook paylaşımının altına yorum yapan emekli, “Pinokyo Heilbronn’a geliyor” ifadesini ve uzun burun emojisini kullandı.

Paylaşımın ardından emekli yurttaşa aylar sonra Kriminal Polis tarafından gönderilen yazıda, Alman Ceza Kanunu’nun siyasetçilere hakareti düzenleyen 188. maddesi kapsamında hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şikayetin Başbakan Merz tarafından değil, Heilbronn Polis Başkanlığı’nın sosyal medya ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Soruşturma karşısında şaşkın olduğunu söyleyen emekli, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu tamamen orantısız bir durum. Arkadaşlarıma anlattığımda şaka yaptığımı sandılar” ifadelerini kullandı.

Polis sözcüsü, sosyal medyada yapılan yorumların düzenli olarak incelendiğini ve suç unsuru taşıdığı düşünülen içerikler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Ancak savcılığın, olayın gerçekten hakaret suçu oluşturup oluşturmadığına dair değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.