Mescid-i Aksa'da üçüncü cuma: Girişlere izin verilmedi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:56

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:56

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılınması beklenirken, yine müdahale ile karşı karşıya kalındı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırdı.





Filistinliler, Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde beklerken, bölgeye girişlerine bu hafta da izin verilmedi.

İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.

Protesto olaylarına karşı tetikte bekleyen İsrail güçleri, söz konusu yaş şartı dayatması altında bulunmayan kişilere de kimlik kontrolü yaparak içeri alıyor.