Mescid-i Aksa'da üçüncü cuma: Girişlere izin verilmedi
Gazze'ye yönelik saldırıların gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılmayı bekleyen Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kalarak, bölgeye girişlerine izin verilmedi.
İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılınması beklenirken, yine müdahale ile karşı karşıya kalındı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırdı.
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Filistinliler, Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde beklerken, bölgeye girişlerine bu hafta da izin verilmedi.
????????Israel is not allowing Palestinians access to the Al-Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem for the 3rd Friday in a row.#Gaza_Genocide #CeaseFireInGaza #Gazabombing #GazaHospital #GazaUnderSiege #Israel #Palestine pic.twitter.com/uOLqcYJIaq— Attentive Media (@AttentiveCEE) October 27, 2023
İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.
Protesto olaylarına karşı tetikte bekleyen İsrail güçleri, söz konusu yaş şartı dayatması altında bulunmayan kişilere de kimlik kontrolü yaparak içeri alıyor.
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