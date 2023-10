Mescid-i Aksa'da üçüncü cuma: Girişlere izin verilmedi

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılınması beklenirken, yine müdahale ile karşı karşıya kalındı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırdı.

Filistinliler, Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde beklerken, bölgeye girişlerine bu hafta da izin verilmedi.

????????Israel is not allowing Palestinians access to the Al-Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem for the 3rd Friday in a row.#Gaza_Genocide #CeaseFireInGaza #Gazabombing #GazaHospital #GazaUnderSiege #Israel #Palestine pic.twitter.com/uOLqcYJIaq