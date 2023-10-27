Mescid-i Aksa'da üçüncü cuma: Girişlere izin verilmedi

Gazze'ye yönelik saldırıların gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılmayı bekleyen Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesi ile karşı karşıya kalarak, bölgeye girişlerine izin verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:56
Mescid-i Aksa'da üçüncü cuma: Girişlere izin verilmedi
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İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa'da 3. Cuma namazı kılınması beklenirken, yine müdahale ile karşı karşıya kalındı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırdı.


Filistinliler, Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde beklerken, bölgeye girişlerine bu hafta da izin verilmedi.

 

İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.

Protesto olaylarına karşı tetikte bekleyen İsrail güçleri, söz konusu yaş şartı dayatması altında bulunmayan kişilere de kimlik kontrolü yaparak içeri alıyor.


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