Mescid-i Aksa'ya baskın: Ayin düzenlediler
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, kutsal mekanın çevresinde provokatif yürüyüş gerçekleştirerek ayin yaptı.
Öte yandan İsrail güçlerince ramazan ayı öncesinde Mescid-i Aksa'ya yeni güvenlik kameraları yerleştirildi.
Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nın yanındaki Tenkiziyye Medresesi'nin üzerine yeni kameraların yerleştirildiği ve çatıda inşa çalışmalarının yürütüldüğü görüldü.
İsrail, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te de kısıtlamalarını sürdürüyor.
Tel Aviv yönetimi, Filistinlilere karşı Mescid-i Aksa'da 20 haftayı aşkın süredir uyguladığı kısıtlamaları ramazan ayında da sürdürmeyi planlıyor.
İsrail hükümeti, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etmişti.
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