Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'ya sert eleştiri

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu'nun "kendisini güçlü göstermek pahasına" Gazze'de tutulan İsrailli esirleri riske atmaya hazır olduğunu iddia etti.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 16:40
Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'ya sert eleştiri
Abone Ol google-news

İsrail ordu radyosuna konuşan Barak, Gazze'deki İsrailli esirler ve Başbakan Netanyahu'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barak, "Netanyahu için güçlü görünmek anlaşma yapmaktan daha önemli, rehinelerin hayatlarını riske atmaya hazır." dedi.

İsraillileri hükümet karşıtı protestolar düzenlemeye çağıran Barak, "Üç hafta boyunca gece gündüz çadırlarla Knesset'in (İsrail Meclisi) etrafını çevreleyecek 300 bin vatandaşa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Barak, Netanyahu'nun ancak ülkede hayatı durma noktasına getirecek bu protestolarla zamanının dolduğunu ve kendisine güven kalmadığını anlayacağını savundu.

Başkent Tel Aviv'deki Eliezer Kaplan Caddesi'nde toplanan İsrail vatandaşları, dün erken seçim talebiyle gösteri düzenlemiş, polisin sert müdahalesiyle karşılaşan protestoculardan 21’i gözaltına alınmıştı.

Paris'te Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 23 Şubat’ta dolaylı müzakereler başlamıştı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta da toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.


ehud barak haberleri netanyahu haberleri eleştiri haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Kainat Güzeli seçilmişti: Kamyon şoförü oldu

Kainat Güzeli seçilmişti: Kamyon şoförü oldu
İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı

İsrail tehdit etti: Dünyaca ünlü sanatçı Roger Waters'tan Eurovision cevabı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı

Fiyatı durdurulamıyor! Marketlerde kilosu bin liraya dayandı
Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?

Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor
Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı
‘Fıstık’tan büyük destek! Kitap okuma projesinde öğrencilere motivasyon kaynağı oldu

‘Fıstık’tan büyük destek! Kitap okuma projesinde öğrencilere motivasyon kaynağı oldu
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'

Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'
TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!

TikTok ‘müstehcen’ içeriklere karşı harekete geçti!