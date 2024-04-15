Meta tarih verdi: Threads, Türkiye'de 'geçici' olarak kapatılıyor!

Meta, sosyal medya platformu Threads'i 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kullanıma kapatacağını açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:33
Meta tarih verdi: Threads, Türkiye'de 'geçici' olarak kapatılıyor!
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Facebook sahibi Meta şirketi, Threads sosyal medya platformunu Türkiye'de geçici olarak kullanıma kapatıyor.

Meta Platforms (META), Türk rekabet kurumunun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki sosyal medya platformu Threads'i geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Şirket, alınan kararın Meta'nın Türkiye'deki Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformları ve hizmetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Meta'nın Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kararda, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilerek hakim durumun kötüye kullanıldığı belirtildi.

2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, Meta ekonomik bütünlüğü hakkında 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası uygulanmasına ve Meta'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.


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