Meta'dan Twitter’a rakip
ABD merkezli sosyal medya devi Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg, yeni projesini uygulamaya hazırlanıyor.
Elon Musk’ın satın almasından sonra Twitter’da yaşanan sorunları fırsat olarak gören Zuckerberg, Twitter’a rakip bir uygulama üzerinde çalışıyor.
MoneyControl'de yer alan bilgiye göre, Sosyal ağ devi Meta, Mastodon gibi bir Twitter alternatifi bir uygulama üzerinde çalışmaya başladı. Haberde, görsel tabanlı Instagram'ın aksine metin tabanlı uygulamanın kod adı "P92" olduğu bildirildi. Uygulamanın, henüz geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu ve Mastodon'un ActivityPub adlı sosyal ağ protokolünü destekleyeceği aktarıldı.
Meta’dan yapılan açıklamada, bu şirkete bağlı Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal ağlara bir yenisinin ekleneceği belirtildi. Bir Meta sözcüsü “Bağımsız bir sosyal ağ uygulaması” geliştirdiklerini, kullanıcıların burada ilgi alanlarına dair güncellemeleri paylaşacaklarını doğruladı.
MoneyControl'e açıklamada bulunan sözcü şu ifadeleri kullandı:
“Metin tabanlı gelişmelerin paylaşımı için bağımsız, merkeziyetsiz bir sosyal ağ üzerinde çalışıyoruz. İçerik üreticileri ve ünlü kimselerin ilgi alanları hakkında güncel bilgiler paylaşabilecekleri ayrı bir alan için fırsat olduğuna inanıyoruz”
Meta’nın, Twitter rakibi platformu hakkında henüz başka ayrın aktarılmadı. Platformun şu anda geliştirme aşamasında olduğu bilinirken ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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