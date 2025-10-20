Daily Mail: #MeToo dalgası Nusret'e doğru mu ilerliyor?

Restoran işletmecisi Nusret Gökçe, henüz iki yıl öncesine kadar dünyanın en zengin ve en ünlü kasabı olarak özel jetinde puro içerken Leonardo DiCaprio’dan Roger Federer’e kadar uzanan bir dost çevresine sahipti.

Onu fenomen haline getiren 'Salt Bae' akımı, 2017’de 36 saniyelik Ottoman Steak videosunun viral olmasıyla başladı. Kollarından aşağı tuz dökme hareketi kısa sürede sosyal medyada ikonlaştı.

Bruno Mars’ın videoyu paylaşmasıyla görüntü bir gecede 2,4 milyon izlenmeye ulaştı ve Gökçe, dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Ardından Miami, New York ve Londra’da açtığı restoranlarla global bir markaya dönüştü.

Ancak 2025 itibarıyla işler tersine dönmüş durumda. ABD'deki 7 şubesinden yalnızca ikisi ayakta kaldı; şirket 5,4 milyon sterlin zarar açıkladı. Arkadaşları ve eski çalışanlarına göre bu çöküş 'kaçınılmazdı'.

'MASAJ TALEP EDEN PATRON'

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddialara göre, eski çalışanların çizdiği tablo oldukça karanlık:

Eski çalışanları onu; "Kadın çalışanlardan 'ayak masajı' isteyen, astronomik fiyatlara 'vasat yemekler' satan, kendini 'tanrı gibi gören' bir patron" olarak tanımlıyor.

ABD’de açılan davalarda, uzun ve ağır çalışma koşulları, ödenmeyen mesailer ve bahşişlerin zimmete geçirilmesi gibi iddialar yer alıyor.

Bir kadın çalışan, Mail on Sunday’e ismini gizleyerek şunları söyledi:

Tuvalete gitmek bile problem oluyordu. Çalışma ortamı baskıcıydı. Nusret, hizmet sırasında çalışanlardan kendisine masaj yapmalarını isterdi. Her akşam farklı kadınlar onu beklerdi.

Bir başka davada, Manhattan şubesinde çalışan barmen Elizabeth Cruz, kıyafetleri yüzünden aşağılandığını iddia etti:

İlk günümde müdür, ‘Etek, topuklu ayakkabı ve dekolteli bir bluz giyip geri dön’ dedi.

Cruz’un açtığı cinsel ayrımcılık davası, 2023’te özel arabuluculuğa taşındı; sonucu kamuya açıklanmadı.

P DIDDY DOSTLUĞU VE SKANDALLAR ZİNCİRİ

Haberde yer alan iddialara göre, Gökçe’nin imajına en büyük darbelerden biri, Amerikalı rapçi P Diddy (Sean Combs) ile yakın dostluğundan geldi.

2017’den itibaren onun partilerine katıldı, doğum gününde özel aşçılık yaptı ve sosyal medyada onu, 'gerçek dostum' diyerek övdü.

Ancak 2025’te Diddy, şarkıcı Cassie Ventura’ya uyguladığı 'vahşi istismar' suçlamalarıyla gündeme geldi ve dört yıl hapse mahkûm edildi.

Nusret’in hala Diddy’yi takip ediyor olması, sosyal medyada eleştirilere yol açtı.

DÜNYA KUPASI OLAYI

Gökçe, 2022 Katar Dünya Kupası finalinde de tepki çekmişti.

Arjantin zaferini kutlarken sahaya izinsiz girdi, kupayı eline aldı ve Lionel Messi’yi defalarca selfie’ye zorladı.

FIFA soruşturma başlattı, Gökçe “heyecana kapıldım” diyerek özür diledi ama şu sözleri akıllarda kaldı:

Dünya Kupası’nı iki milyar kişi izledi, ama beş milyar kişi benim hakkımda konuşuyor.

"ZENGİNLİK HIZLA GELDİ, AYNI HIZLA ERİYOR..."

Erzurum’un yoksul bir mahallesinde madenci bir babanın oğlu olarak doğan Gökçe, küçük yaşta kasap çırağı olarak çalışmaya başladı.

2007’de aldığı krediyle Arjantin’e gidip et kesim tekniklerini öğrendi, 2010’da İstanbul’da sekiz masalı ilk restoranını açtı.

Bugün milyonlarca sterlinlik serveti, Dubai ve Miami’de Rolls-Royce’ları, özel jeti ve Boğaz’da yatıyla dikkat çekiyor.

Ancak son yıllarda açtığı birçok şube kapandı, imajı zedelendi, 'altın kaplama et' konsepti ise alay konusu oldu.

Daily Mail'e göre, bir zamanlar, 'parlayan fenomen' olan Salt Bae için şimdi sorulan soru şu:

Şöhret mi sönüyor, yoksa yeni bir fırtına mı yaklaşıyor?

#MEETOO HAREKETİ NEDİR?

#MeToo dalgası, 2017’de ABD’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir cinsel taciz ve istismar ifşa hareketidir.

Kadınlar, özellikle iş hayatında ve medya dünyasında yaşadıkları tacizleri sosyal medyada “#MeToo” (Ben de) etiketiyle paylaşarak görünürlük ve dayanışma sağlamıştır.

Bu dalga, birçok ünlü ismin (örneğin film yapımcısı Harvey Weinstein) yargılanmasına ve toplumsal farkındalığın artmasına yol açmıştır.