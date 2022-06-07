Metro istasyonundaki kadını raylara itti

ABD’nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. Durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 13:59
Metro istasyonundaki kadını raylara itti
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ABD’nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti.

Durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.


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