Metro istasyonundaki kadını raylara itti
ABD’nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. Durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
ABD’nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti.
Durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.
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