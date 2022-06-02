Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk tutuklandı: 7.2 kilo kokain ele geçirildi

02 Haziran 2022 Perşembe, 17:15

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından kaçtığı Batum'da tutuklandı. BirGün'ün Gürcistan medyasından Georgia Today’in haberinden aktardığına göre, tutuklanan Öztürk’ün, evinde 7,2 kilogram kokain bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılığa dayandırılan haberde, “Galip Öztürk'ün dairesinde 5 saat süren operasyon ve arama sonucunda 7, 2159 kilogram kokain ele geçirildi” denildi.

Savcılık kaynaklarına dayandırılan haberde şunlar belirtildi:

“Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi tarafından, vergi kaçakçılığı, sahte belge üretimi ve kullanımı ile kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Galip Öztürk’ün Batum’daki dairesinde 7,2 kilogram kokain dahil, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçleri aynı gün Galip Öztürk’ü tutukladı.”

ÖZTÜRK KARARIN ARDINDAN GÜRCİSTAN'A KAÇMIŞTI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2018 yılının kasım ayında Galip Öztürk’e, “öldürmeye azmettirme” suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti.

Kurulun bu kararı ile birlikte, Öztürk hakkında 2016’da verilen infazın durdurulması kararı da ortadan kalkmıştı. Ancak Öztürk’ün kararın verildiği gün Gürcistan’a kaçmıştı.