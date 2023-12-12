Metroda 'cinsel istismar' skandalı: Mahkeme kararını verdi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:32

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:32

İngiltere'de bir adam, Londra Metrosu'nda diğer yolcuların önünde "küstahça bir saldırıda" bir kadına cinsel istismarda bulunduğu için hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Ryan Johnston'ın İç Londra Kraliyet Mahkemesi'nde dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve beş yıl daha hapis cezası alacağı belirtildi.

Johnston, "cinsel istismar, cinsel istismara teşebbüs ve iki kez cinsel saldırı" suçlarının yanı sıra başka bir şikayetçiyle ilgili olarak da "kamu ahlakını bozmakla" suçlandı.

Johnston, 23 Şubat 2020'de günü sabah saat 5 sularında Piccadilly Line trenine binerek, arkadaşlarıyla çıktığı akşam gezmesinden evine dönmekte olan 20 yaşındaki kadına diğer yolcuların önünde cinsel saldırıda bulundu.

11 yaşındaki oğluyla birlikte metroda bulunan bir Fransız vatandaşı saldırıya tanıklık ederek, olayı polise bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), saldırının güvenlik kameralarına yansımadığını ve memurların saldırı sırasında kurbanın kimliğini tespit edemediğini söyledi.

Johnston, hırsızlık suçundan hapis yattığı HMP Brixton'da Aralık 2022'de kimliğinin tespit edilmesiyle tutuklandı.

Savcılık, Fransız vatandaşının duruşmada ifade vermek üzere İngiltere'ye uçtuğunu ve burada Johnston'ın şikayetçiyi tanıdığı ve onun rızası olduğu iddialarını çürütmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Ağustos ayında İç Londra Kraliyet Mahkemesinde iki hafta süren duruşmanın ardından jüri Johnston'ı beş suçlamanın tamamından suçlu buldu. Ayrıca, Johnston süresiz olarak "cinsel suçlular" listesine alındı.