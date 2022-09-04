Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunan 27 adet sanat eserine el konuldu

04 Eylül 2022 Pazar, 16:57

New York eyaletinin Manhattan bölgesinde, savcılık kararı ile Metropolitan Sanat Müzesi, yağmalanan 27 sanat eserini iade etmek zorunda kaldı.

ABD merkezli BuzzFeed News'ün haberine göre, Manhattan Savcılık Ofisi sözcüsü Doug Cohen, 27 adet eser menşe ülkeler Mısır ve İtalya’ya teslim edildiğini açıkladı. Cohen ayrıca, teslim edilecek diğer eserlerin de Libya ve Mısır'a gönderileceğini söyledi.

Cohen, "21’i Metropolitan Müzesi’nden alınan 58 eser, İtalya’ya iade edilecek. 6’sı Metropolitan Müzesi'inden alınan 16 eser ise Mısır’a iade edilecek" dedi.

Manhattan bölge savcılığı, Müzedeki el konulan eserlere ek olarak 14. Yüzyıldan kalma dini bir eserin Nepal’e ve özel sanat pazarındaki iki adet 17. Yüzyıldan kalma kitabın İspanya’ya iade edileceğini duyurdu.

Toplamda 13 milyon dolar değerindeki 27 adet eserin sekiz tanesi daha önceden tarihi eser kaçakçılığından sorgulanan İtalyan bir antikacı Gianfranco Becchina tarafından doğrudan teslim edildi.