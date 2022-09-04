Almanya'nın ucuzluk marketinde satılan 'Türkiye tatili' sosyal medyada gündem oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 11:37

Türkiye tatili Almanya'nın ucuzluk marketi Lidl'da müşterilere satılmaya başladı.

Uçuş masraflarının da dahil edildiği 22 gecelik Türkiye tatilininin fiyatı 599 Euro olarak belirlendi.

'Her şey dahil' tatil programlarıysa bir hafta ila 15 günü kapsayacak şekilde satılıyor.

Sözkonusu reklam ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o tepkiler: