MI6 Başkanı Moore'dan Rusya çıkışı: Ukrayna'da 'neredeyse sıfırı tükettiğini' düşünüyorum

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:39

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

Richard Moore, Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirterek, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Moore, Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirterek, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Moore ayrıca, Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyerek, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

'PUTİN'İN SAĞLIĞININ KÖTÜ OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK'

Richard Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

Moore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının iyi olmadığına dair iddialara değinerek, Rus liderin sağlığının kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.