MI6'nın, Londra'daki "çok gizli" bir merkezi boşaltıldı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 11:54

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 11:55

İngiliz dış istihbarat servisi MI6, "çok gizli"bir üssün" planlama belgelerinde yanlışlıkla sızdırılmasının ardından harekete geçti.

MI6 tarafından Londra'da istihbaratçılara casusluk ve öz savunma eğitimi veren bir eğitim merkezinin, tesislerin kat planları ve planlama belgelerinin yerel konsey tarafından yayınlanmasının ardından kapatıldığı bildirildi.

Belgelerde binaya CCTV kameraları, yüksek teknoloji ürünü güvenlik kapıları ve uydu antenleri gibi yüksek teknoloji ürünü eklentiler yapıldığı ortaya çıtı.

Bölge sakinleri daha önce binadan kaynaklanan ve televizyonları ile radyolarını etkileyen "elektromanyetik parazit" konusunda endişelerini dile getirmişlerdi.

Planlama belgelerine, istihbarat görevlilerinin binayı düzenli olarak kullandığı 2004 yılından bu yana internet üzerinden erişilebiliyordu.

2017'de yapılan ikinci bir talepte binadan "Hükümet ofisleri" olarak bahsedilmişti. MI6 belgelerine göre, istihbarat yöneticileri, çanak antenlerin "Hükümet dairelerinin dokunulmaz olduğunu bilerek" izinsiz olarak kurulmasının ardından planlama şefleri tarafından uyarılmıştı.

İSTİHBARAT VE GÜVENLİK KOMİTESİ'NDEN TEPKİ

Olay, MI6'nın Noel'den önce parlamentoya kanıt sunma konusunda kilit anlaşmaları yerine getirmediği için milletvekilleri ve çevrelerinden eleştiri almasının ardından geldi.

MI5, MI6 ve GCHQ'yu denetleyen İstihbarat ve Güvenlik Komitesi'nin, taleplere yanıt vermede yaşanan gecikmeler nedeniyle istihbarat servisi yöneticilerine "öfkelendiği" bildirildi.

Komitenin 56 sayfalık son yıllık raporunda, "Komite, Birleşik Krallık istihbarat topluluğunun ISC soruşturma sürecinin bir parçası olarak standart son teslim tarihlerine uymaması nedeniyle geçtiğimiz yıl ciddi şekilde engellenmiştir. Komitenin 2019-2021 yıllık raporunda, bunu pandemi sırasında kaynaklarının azalmasına ve acil ulusal güvenlik tehditlerine odaklanma ihtiyacına bağladık.Ancak bu artık inandırıcı bir açıklama değil. Komitenin yasal gözetim rolünü etkin bir şekilde yerine getirmesini engellediği için bu çok ciddi bir sorundur" ifadeleri yer aldı.